Лондон, , 18:56 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2379 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 364 529 человек. Такие данные приводит 6 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за день в больницах страны скончались ещё 20 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 126 882.

Напомним, днём ранее британское правительство сообщало о 2762 новых случаях заболевания и 26 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Отмечалось также, что за минувшую неделю число новых инфицированных в стране сократилось на 33,5%, а количество умерших от COVID-19 — на 44% по сравнению с предыдущей неделей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что в мае власти страны могут разрешить гражданам возобновить туристические поездки за рубеж.

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