Нарьян-Мар, , 18:55 — REGNUM В Ненецкий автономный округ поступит 8100 доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

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«С просьбой о поставке обратился к вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой. Объяснил, что впереди у нас паводок. Когда поднимется вода будет не до вакцинации. А после наступит период летних отпусков. Именно поэтому вакцина нужна сейчас. Новая вакцина не требует особых температурных условий. А это значит, что её будет проще доставить в наши сёла», — написал губернатор.

Напомним, в округе прививку от COVID-19 сделали более семи тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о проблемах с транспортировкой вакцины «Спутник V» в отдаленные населенные пункты заявили власти Коми.