Москва, , 18:53 — REGNUM В РФ нет никаких предпосылок для снижения бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что снижение уровня бедности до 6,5% возможно уже к 2024 году, а не к 2030-му.

«Подобные популистские, ничем не подтвержденные высказывания Кудрина уже вызывают только беспокойство и раздражение у населения, — сказал юрист. — Ни для кого не секрет, что уровень бедности в России продолжит расти из-за активной монополизации со стороны государственных корпораций, роста цен на товары и услуги, падения размера заработных плат. От девальвации рубля при этом выигрывают только экспортеры, но их прибыль на бедности простого населения никак не отражается. Таким образом, никаких оснований для снижения уровня бедности населения в стране нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Никита Эпштейн заявил, что для того, чтобы власти РФ смогли снизить бедность до 6,5%, нужно создавать экономически обоснованные рабочие места.

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