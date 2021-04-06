Москва, , 18:49 — REGNUM Российская экономика сможет вернутся к докризисным показателям лишь к концу 2021 года. Об этом заявил 6 марта глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Динамика восстановления очень неоднородна. По нашим оценкам, ВВП вернётся к предпандемическому уровню только в конце этого года», — сказал в интервью агентству Reuters.

Тремасов также отметил что инфляция в России, по прогнозу ЦБ, к концу 2021 года будет находиться ниже текущего уровня, но выше 4%, а возвращения показателя к целевому значению можно ожидать в первой половине 2022 года.

По оценкам регулятора, годовая инфляция в России уже прошла пиковое значение, но не исключено, что она «ещё может протестировать этот пик во втором квартале».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Международный валютный фонд повысил свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 3% до 3,8%. При этом прогноз на 2022 год, напротив, понижен — с 3,9% до 3,8%.

МВФ также прогнозирует, что инфляция в России по итогам текущего года составит 4,5%, а в следующем году замедлится до 3,4%.

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