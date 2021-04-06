Мурманск, , 18:49 — REGNUM В Мурманске у 13% детей, рожденных женщинами с COVID-19, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на роддом, работающий с ковид-роженицами, сообщает региональный оперштаб.«Сегодня из «красной зоны» выписали 60-го новорожденного. Пациентка рассказала, что впервые увидела ребенка только через 10 дней после родов», — рассказали в штабе.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 61 носителя коронавируса, на лечении с COVID-19 находятся более 1200 человек.