Донецк, , 18:45 — REGNUM Подробности столкновения, которое произошло 4 апреля на линии разграничения в ДНР, рассказал 6 апреля заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщили 6 апреля в пресс-службе ведомства.

По словам Басурина, 4 апреля украинские боевики совершили попытку проведения разведки минно-взрывных заграждений перед позициями Народной милиции ДНР в районе Шумов. Это произошло в тёмное время суток, под прикрытием дождливой погоды и тумана.

Наблюдатель со стороны ДНР заметил приближение группы из трёх украинских боевиков. Когда группа подошла на расстояние выстрела, он по команде открыл огонь из не запрещённого Минскими соглашениями вооружения.

Басурин «В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции. При осмотре участка минного поля нашими сапёрами было обнаружено тело погибшего украинского боевика, которое было эвакуировано на позиции Народной милиции. Рядом с телом были обнаружены средства для проведения разминирования и инженерной разведки».

По данным Народной милиции ДНР, погибший — украинский сапёр. Группа, в составе которой он выдвигался к граница республики, собиралась расчистить проход украинским боевикам к позициям защитников ДНР.

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