Киев, , 18:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Канады Джастину Трюдо на обострение обстановки в Донбассе, сообщает 6 апреля пресс-служба украинского президента.

Свои жалобы Зеленский изложил в ходе телефонного разговора.

«За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 — в этом году. Только с 26 марта мы потеряли десять наших военных», — цитирует слова Зеленского пресс-служба.

При этом украинский президент поблагодарил Трюдо за деятельность Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине и попросил расширить программы тренировок и увеличить число канадских военных инструкторов, обучающих личный состав Вооруженных сил Украины.

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