Владимир, , 18:44 — REGNUM Во Владимирскую область с 1 августа 2020 года по 5 апреля из-за рубежа воздушным транспортом прибыли 19 тыс. 937 человек, из них 533 человека (2,6%) не внесли сведения об отрицательных тестах на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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По результатам тестов у 123 граждан был выявлен коронавирус. В отношении лиц, допустивших правонарушения, возбуждаются административные дела о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Было составлено 533 протокола об административном правонарушении, все они направлены на рассмотрение в суды. К 5 апреля суды рассмотрели 438 протоколов, общая сумма наложенных штрафов составила 4 млн 223 тыс. рублей.