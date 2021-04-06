Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM Шествие «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге в День Победы, 9 мая 2021 года, пройдет по своему традиционному маршруту — по Невскому проспекту до Дворцовой площади. Об этом сообщил 6 апреля глава регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Краснобаев. Это решение согласовано с властями Северной столицы.

Шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту, 2019 год Дарья Драй © ИА REGNUM

«Администрация города подтвердила возможность проведения шествия «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге в привычном для горожан формате по Невскому проспекту. Мероприятие вошло в городской план, идет подготовка совместно с профильными городскими комитетами. Начало шествия предварительно согласовано на 15:00, участников будем собирать у площади Восстания», — рассказал Краснобаев изданию «Невские Новости».

К участию в шествии приглашаются жители Петербурга, Ленинградской области и гости города на Неве. Организаторы подчеркивают, что не намерены гнаться за рекордами по численности шествия и попросят остаться дома тех, кто в этот день будет себя не очень хорошо чувствовать. Политическим активистам напомнили, что на шествии «Бессмертный полк» не приветствуется никакая символика, а в руках у людей будут только портреты их близких, защитивших Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Это не место для рекламы, пиара или для политических высказываний, неважно, какой окраски. Мы просим политически активных граждан в этот день воздержаться от публичных проявлений своей активности», — сказал Андрей Краснобаев.