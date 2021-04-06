Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Панамы Эрика Муйнес в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с пандемией коронавируса, изменение климата, а также ситуацию с иммигрантами. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Блинкен во время разговора уделил особое внимание общим интересам США и Панамы в вопросе региональной стабильности.

Представители стран также обсудили влияние пандемии коронавируса на экономику и необходимость дальнейшего сотрудничества ради помощи населению.

Госсекретарь США отметил, что особенно ценит контакт между правительствами и гражданами Панамы и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые восемь месяцев 2020 года из Панамы уехали 571 733 иностранца по причине сложностей в экономическом секторе, вызванных пандемией коронавируса.