Чебоксары, , 18:33 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии вынесен новый обвинительный приговор бывшему начальнику муниципального предприятия по делу о присвоении. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР.

Перед судом предстал экс-директор вурнарского муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечный комплекс». Правоохранители установили, что в декабре 2015 года со счета возглавляемой организации злоумышленник перевел себе 65 тыс. рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела в 2018 году же был осужден за аналогичные преступления, получив четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Экс-руководитель предприятия признан виновным в присвоении с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ему назначено пять лет колонии общего режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Порецком районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшей заведующей детским садом, которую обвиняли в мошенничестве. Она осуждена условно.

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