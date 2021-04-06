Москва, 6 апреля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Экипаж самолёта А-320 рейса SBI1028 Нерюнгри — Домодедово («Авиакомпания «Сибирь») на высоте полета около 5100 метров сообщил о наблюдении шаров красного цвета.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самолет авиакомпании S7

Авиационный эксперт Виктор Галенко так прокомментировал это сообщение специально для ИА REGNUM:

«Это достаточно редкое явление — наблюдение воздушных шаров на такой высоте. Шары на такой высоте — редчайшее явление, обычно они сдуваются или лопаются намного ниже. Профессиональный же метеозонд способен подняться на высоту более 10 километров. Для воздушных судов они не представляют ни малейшей опасности, в силу нулевого веса и плотности».