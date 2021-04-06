Лондон, , 18:25 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» (Великобритания) 6 апреля опубликовал финансовый отчет за сезон — 2019/20, объявив об убытках в 147 млн евро.

Доходы клуба упали на 11% по сравнению с прошлым финансовым периодом — из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на проведение матчей АПЛ и ЛЧ.

При этом клуб не досчитался выручки от продажи билетов, клубной атрибутики и трансляций. Отмечается, что в отчет не вошли доходы от продаж футболистов.

«Манчестер Сити» ожидает возвращения к прибыльности по итогам сезона — 2020/21 в результате меньшего воздействия пандемии.