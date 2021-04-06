Ясиноватая, ДНР, 6 апреля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Без электроснабжения осталось в результате обстрелов со стороны ВСУ село Васильевка под Ясиноватой (ДНР), сообщает 6 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ИА Красная Весна Разрушенный дом. ДНР

Повреждения получили электрические провода, в которые попали осколки снарядов. Персонал насосной станции в Васильевке, также получившей повреждение, был вынужден перейти в укрытие.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Васильевке — фасад жилого дома, кровля, хозпостройки дома номер 8 по улице Западной.