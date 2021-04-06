Москва, , 18:13 — REGNUM Украина систематически делает заявления по Донбассу, которые идут вразрез с её реальным поведением. Об этом 6 апреля заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева на телеканале «Россия 24».

«По факту, что касается гуманитарной составляющей, мы не можем достичь с Украиной договорённостей по открытию пунктов пропуска», — заявила Кобцева.

По её словам, это связано с тем, что и на стороне ЛНР, так и в ОБСЕ фиксируют нарушения режима соблюдения тишины со стороны Украины именно на участке Первомайск-Золотое, где находится соответствующая инфраструктура.

«Киев играет в двойные стандарты: публично делает заявления, которые вразрез идут поведению и риторике в рамках переговорного процесса. Заявляют публично о некой агрессии со стороны Российской Федерации, при этом саботируют диалог по соблюдению мер безопасности», — указала Кобцева.

«Собственно говоря, проблематика гуманитарной группы в этом и заключается», — подчеркнула она.