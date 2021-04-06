Москва, 6 апреля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Пункты проката велосипедов возобновили работу в Москве. Об этом сообщили во вторник, 6 апреля, в пресс-службе столичной мэрии.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прокат велосипедов

Отмечается, что сезон велопроката в текущем году открылся раньше обычного, поскольку «снег на улицах уже растаял, а синоптики прогнозируют тёплую весну».

В мэрии заявили о планах добавить в пункты проката тысячу новых велосипедов, половина из которых будет электрическими. В разных частях города также планируется установить 67 дополнительных станций, во многих районах появится электровелопрокат.

В центре столицы и в районах Академический, Марьино, Отрадное и Строгино будет оборудовано до 100 километров новых временных выделенных полос для велосипедистов, добавили в мэрии, пообещав, что они будут проложены таким образом, «чтобы велосеть была связанной, удобной и безопасной».

«Год пандемии показал: велосипеды — один из самых безопасных и востребованных видов транспорта. Причём почти во всех городах — от Лондона и Монреаля до Мадрида и Шанхая», — заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

По его словам, за минувший год с помощью сервиса велопроката в Москве было совершено 5,7 миллиона поездок, что является рекордным показателем. Велосипеды можно было взять в аренду в 89 районах столицы. На момент закрытия сезона в ноябре для москвичей работало 662 пункта, в которых было доступно в общей сложности 6,5 тысячи велосипедов.