Москва, 6 апреля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Конкурс для поступления в Московское суворовское военное училище (СВУ) в этом году ожидается 10−12 человек на место. Конкурс большой, поступает где-то до 1000 личных дел, и нужно всё внимательно проверить. Об этом на дне открытых дверей, впервые состоявшемся в онлайн-режиме, сообщил начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков.

Анна Плюснина ИА REGNUM

В ходе онлайн-встречи, проведённой при поддержке общественной организации «Московские суворовцы», руководство учебного заведения рассказало о порядке приёма, необходимых документах и медицинских требованиях к будущим суворовцам.

«Отдельно обращусь к ребятам, которые хотят поступать в училище в этом году. Вам необходимо проверить себя, прежде всего, на правильность принятого решения. Готовы ли вы посвятить свою жизнь служению Отчеству, хотя все мы знаем, что это самая почётная обязанность каждого мужчины и каждого жителя России», — отметил начальник Московского СВУ генерал-лейтенант Виктор Поляков.

Набор в 2021 году проводят только в 5-й класс. Согласно приказу министра обороны РФ, численность набора составляет 80 человек. Приём документов начнётся с 15 апреля дистанционно. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Московского СВУ.

«Училище было создано в суровые, военные годы в 1944 году в городе Горький. В 1956 году его перевели в Москву в Фили. Начиная с 1992 года и по настоящее время училище располагается в Бабушкинском районе столицы. 1 октября мы будем отмечать 77-ю годовщину со дня образования нашего училища», — напомнил Виктор Поляков.

По его словам, за годы существования училища путёвку в жизнь получили более 12 тысяч воспитанников. «Высокие морально-психологические и деловые качества выпускников обусловили их востребованность в Вооружённых силах РФ. За всё время у нас звание Героя СССР и звание Героя РФ получили 12 суворовцев. Среди них бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и другие военнослужащие, которые прославили училище своими подвигами», — подчеркнул Виктор Поляков.