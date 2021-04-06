Ханты-Мансийск, , 18:09 — REGNUM Глава Югры Наталья Комарова распорядилась на совещании 6 апреля убрать воду, просушить дороги, тротуары и дворы в муниципалитетах ХМАО. В Центре управления регионом отмечают, что большинство жалоб на затопленные улицы поступают от жителей двух крупнейших городов региона — Нижневартовска и Сургута.

«В этом году количество критических отзывов о деятельности коммунальных служб муниципалитетов выросло. Сначала это были справедливые упреки по несвоевременности уборки дворов, улиц и дорог, очистки от снега, наледи, крыш зданий. Теперь это неубранный, растаявший снег. Мы с вами договариваемся и фиксируем эти договоренности в документах, но они не всеми и не к сроку выполняются. Ну, стыдно! Перед людьми стыдно», — цитирует Наталью Комарову «Сургут 24».

В Сургуте, например, 90 километров ливневой канализации, которая в период активного таяния снега должна спасать город от потопа. На её содержание выделяется ежегодно 50 млн рублей. За время зимнего простоя ливнёвка забивается грунтом и льдом. Её приходится чистить.

«Для откачки и промывки системы используются специальные машины, подающие сжатый воздух. Под давлением направленной струи газа загрязнения легко ликвидируются, и ливневая канализация вновь начинает полноценно функционировать», — пояснил «Новостям Югры» заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Константин Карпеткин.

Отмечается, что в Сургуте на сегодня две бригады прочищают ливнёвки и занимаются откачкой воды с улиц. Проблема талой воды решается, уверяют в мэрии.

Помимо откачки воды, коммунальщики должны продезинфицировать улицы, поручила губернатор ХМАО главам муниципалитетов.