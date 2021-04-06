Приштина, , 18:08 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти не доверяет вакцинам от коронавируса, произведенным в России и в Китае, так как эти страны не признают независимость Косово. Об этом он заявил 5 апреля, во время совместной с министром здравоохранения Арбеном Вити пресс-конференции.

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«Мы проевропейски и евроатлантически ориентированы, поэтому мы со скептицизмом смотрим на помощь стран, которые нас не признают. В данный момент ситуация чувствительная», — процитировал слова Курти телеканал РТС.

Напомним, что ранее Приштина запрещала поставки вакцин от коронавируса на север Косово и Метохии, где проживают преимущественно сербы. Косовским сербам пришлось переходить административную границу между центральной Сербией и южным сербским краем для того, чтобы сделать прививку.