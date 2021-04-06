Москва, , 18:07 — REGNUM Эскалация конфликта в Донбассе сопровождается мощной информационной кампанией. Об этом 6 апреля заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева на телеканале «Россия 24».

«На фоне всех происходящих событий могу отметить нагнетание именно военной агрессии в информационном поле», — заявила Кобцева.

При этом ситуация в марте 2021 года действительно объективно усугубилась.

«Я бы отметила, что это обстрелы, которые носят больше провокационный характер для того, чтобы вызвать нас на ответные действия. Но представительство республик — как ДНР, так и ЛНР — в рамках переговорного процесса всегда придерживались достигнутых договорённостей и ни на йоту их никогда не нарушали», — указала она.