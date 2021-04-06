Москва, , 18:06 — REGNUM Осенью 2021 года Балтийский флот получит новый малый ракетный корабль (МРК) «Козельск» проекта 22 800 «Каракурт», сообщает 6 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

Четвертый МРК в серии, «Козельск» оснащен бортовым зенитно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». Пусковые установки корабля могут осуществлять запуск сверхзвуковых ракет «Оникс» и крылатых ракет «Калибр». В перспективе «Каракурты» пополнят свои арсеналы и гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

По плану передачи кораблей ВМФ России на 2021 год, МРК «Козельск» проекта 22 800 может войти в состав Балтийского флота осенью.

Справка ИА REGNUM: малые ракетные корабли (МРК) проекта 22 800 «Каракурт» водоизмещением 800 тонн несут на борту крылатые ракеты «Калибр» или «Оникс», а также вооружены 76,2-мм артустановкой АК-176МА и зенитно-артиллерийскими комплексами. Кроме того, на МРК базируются беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км.

БЛА позволяют обнаруживать противника, не включая бортовые радары и оставаясь незаметными.

Всего запланировано строительство 18 таких кораблей, по шесть единиц для Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

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