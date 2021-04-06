Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в Петербурге после того, как вскрылось хищение более 62 млн рублей при строительстве железной дороги в Ленинградской области. Об этом 6 апреля сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура начала проверку по факту того, что в 2015 году между ОАО «РЖД» и филиалом «РЖДстрой» (Строительно-монтажный трест №1) были заключены договоры генерального подряда на строительство второго главного пути с электрификацией участка Выборг — Пихтовая и реконструкцию станции Ермилово в Ленинградской области. Сумма контрактов составила более 4,5 млрд рублей.

Как выяснилось, часть работ осуществлялась ООО «Сфера-Строй» (субподрядчик). Должностные лица этой организации за якобы выполненные работы производили расчеты с «фирмами-однодневками». Всего было похищено более 62 млн рублей.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — уточнили в надзорном ведомстве.

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