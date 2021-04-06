Тегеран, , 18:05 — REGNUM После того, как в Вене завершился первый раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном, начинаются консультации на уровне экспертов сторон переговоров, сообщили 6 апреля в пресс-службе иранского МИД.

Уточняется, что на переговорах в Вене образовались две команды экспертов из числа членов Совместной комиссии по ядерной сделке. Эти команды проведут технические консультаций по теме снятия санкций и по вопросу ядерной программы Ирана.

Комментируя переговоры по ядерном сделке, заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Арагчи сказал о важности для дальнейших действий Тегерана снятия Вашингтоном санкций. Когда решение по санкциям будет принято, Тегеран готов вернуться в выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки.

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