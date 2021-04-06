Краснодар, , 18:02 — REGNUM Экс-наставник футбольного клуба РПЛ «Краснодар» Мурад Мусаев, который покинул пост 4 апреля, может получить должность в структуре клуба Об этом 6 апреля передает Sport24.

Мусаев номинально возглавил «Краснодар» в 2018 г. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзу чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап ЛЧ.

В этом розыгрыше ЧР клуб (34 очка) — на 10 месте в турнирной таблице за 6 туров до конца сезона.

6 апреля «Краснодар» возглавил Виктор Гончаренко.