Москва, 6 апреля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Дороги Москвы помоют четыре раза во время весенней уборки, сообщили 6 апреля в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

В работах примут участие более 43 тыс. рабочих и свыше 18 тыс. единиц техники.

В пресс-службе отметили, что первая общегородская промывка уже состоялась. Помимо дорог, будут вычищены парковки, тротуары и дворы.

Полное завершение весенней уборки города планируется не позднее 30 апреля.