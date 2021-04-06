Москва, , 17:59 — REGNUM Строительные компании должны ответственно подходить к порядку на территории возведения объектов. Об этом 6 апреля заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе встречи с депутатами комитета Госдумы по собственности в рамках подготовки к отчету правительства.

«Стройка всегда неудобное дело, и особенно в центре городов. Подготовка к масштабным каким-то проектам в летний период всегда, бывает, вызывает раздражение. Поэтому соответствующим образом должно быть ограждено, порядок должен быть на стройке, машины должны выезжать с мытыми колёсами при дожде, не создавать неудобства», — заявил Файзуллин.

«Вопрос времени? Каждое муниципальное образование принимает решение дать возможность в какие-то периоды работать. Но и задачи тоже выполнять надо», — указал он.

Как передавало ИА REGNUM, на заседании глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») призвал Минстрой предпринять дополнительные меры по защите прав граждан на тишину во время строительства вблизи жилых массивов.

По его словам, за 2020 год поступило порядка 28 тыс. жалоб, из которых две трети составляют именно жалобы на шум.