Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Между США и Россией состоялся обмен данными о ракетах и ядерных боеголовках. Это первая передача информации подобного рода с момента продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба американского Госдепартамента.

Стало известно, что за последние шесть месяцев количество ядерных боеголовок в России увеличилось на девять. В США, в свою очередь, произошло сокращение на 100 единиц.

Отмечается, что ядерные державы продолжат обмениваться данными, касающимися состояния стратегических сил, каждые полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года президент России Владимир Путин подписан закон о продлении действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В соответствии с документом, срок действия договора продлевается ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.