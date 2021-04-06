Ульяновск, , 17:55 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 101 и 90. Также зафиксированы очередные летальные исходы. Эти данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 6 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 51 394 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 90.

Также за сутки вылечился 101 пациент. Всего в регионе победили болезнь 48 127 человек, что составляет 93,64% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

Также в Ульяновской области зарегистрировано ещё десять летальных исходов от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии скончались 1016 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в Ульяновской области создадут Центр развития здравоохранения, который будет заниматься внедрением современных медицинских технологий в работу медучреждений.