Москва, , 17:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поручил до конца апреля завершить работы по весенней уборке города. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что городские службы Москвы с начала месяца приступили к традиционным весенние работам по уборке и благоустройству территорий.

В ходе заседания президиума столичного правительства мэр распорядился, «несмотря на позднее схождение снежного покрова, завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля».

В пресс-службе отметили, что работы предполагают, в частности, уборку городских и внутридворовых территорий (прогребание газонов, удаление сухостоя и пней, ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок), жилищного фонда (промывка и ремонт цоколей и фасадов зданий, ремонт входных дверей, лестниц и крылец, влажная уборка общедомового имущества лестничных клеток), дорожно-транспортной инфраструктуры (текущий ремонт дорог, разметка дорожного полотна, промывка и покраска дорожных знаков и указателей).

Кроме этого, должна быть осуществлена уборка инженерных сооружений и объектов монументального искусства, объектов энергоснабжения, территорий организаций и предприятий, строительных площадок, объектов гаражно-стояночного хозяйства.