Москва, , 17:52 — REGNUM Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») призвал Минстрой предпринять дополнительные меры по защите прав граждан на тишину во время строительства вблизи жилых массивов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

«Предлагаем Минстрою России предпринять дополнительные меры для исключения негативного влияния на население в условиях таких огромных масштабов строительства и предусмотреть ответственность застройщиков за нарушение установленных требований для проведения строительных работ», — заявил Николаев в ходе встречи парламентариев с главой Минстроя Иреком Файзуллиным в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

Сталкиваемся с тем, что стройки в непосредственной близости от жилых массивов порождают сильный шум и вибрацию.

«Летит строительная пыль, машины разбивают местные дороги и разносят по ним грязь, которая потом превращается в ту же пыль. Существующие нормативы и процедуры контроля по факту не охраняют население от этих негативных факторов, влияющих на здоровье», — констатировал Николаев.

По его словам, в 2019 году было зарегистрировано более 28 тыс. жалоб на неблагоприятное воздействие физических факторов, из которых две трети обращений связаны с шумом.