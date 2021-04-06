Москва, 6 апреля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») призвал Минстрой предпринять дополнительные меры по защите прав граждан на тишину во время строительства вблизи жилых массивов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стройка

«Предлагаем Минстрою России предпринять дополнительные меры для исключения негативного влияния на население в условиях таких огромных масштабов строительства и предусмотреть ответственность застройщиков за нарушение установленных требований для проведения строительных работ», — заявил Николаев в ходе встречи парламентариев с главой Минстроя Иреком Файзуллиным в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

Сталкиваемся с тем, что стройки в непосредственной близости от жилых массивов порождают сильный шум и вибрацию.

«Летит строительная пыль, машины разбивают местные дороги и разносят по ним грязь, которая потом превращается в ту же пыль. Существующие нормативы и процедуры контроля по факту не охраняют население от этих негативных факторов, влияющих на здоровье», — констатировал Николаев.

По его словам, в 2019 году было зарегистрировано более 28 тыс. жалоб на неблагоприятное воздействие физических факторов, из которых две трети обращений связаны с шумом.