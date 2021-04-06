Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Главный нефролог Санкт-Петербурга, 60-летний Александр Земченков сделал следователям чистосердечное признание в причинении смерти своей жене Ирине Земченковой, совершенном в феврале 2010 года, однако, признание он делал без участия адвоката и не по вменяемой ему статье об умышленном убийстве. Об этом сообщил журналистам 6 апреля один из адвокатов врача Сейран Арутюнян.

«Чистосердечное признание было сделано не по статье 105 УК РФ «Убийство», а по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». Это преступление небольшой тяжести», — пояснил адвокат.

Напомним, максимальный срок за убийство без отягчающих обстоятельств — до 15 лет, за причинение смерти по неосторожности одному лицу — до двух лет лишения свободы.

Второй адвокат обвиняемого — Михаил Иванов — отметил, что он не знает, что побудило его подзащитного спустя 11 лет дать признательные показания. Также он указал, что Земченков давал показания без участия адвоката. И уточнил, что защита обжаловала решение Октябрьского районного суда о заключении Земченкова под стражу.

В свою очередь адвокат стороны потерпевших, детей Земченковых, Александр Почуев отметил, что версия о том, что к убийству причастен муж пропавшей женщины — стандартная криминалистическая версия.

Напомним, 30 марта 2021 года 60-летний Александр Земченков был задержан по подозрению в убийстве в 2010 году своей супруги, врача-гинеколога Ирины. Всё это время женщина считалась без вести пропавшей. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 23 февраля 2010 года между супругами произошла ссора. В входе нее мужчина убил жену, а затем расчленил и скрыл тело на территории Петербурга. После чего развил кампанию по ее поискам. Следствие длилось 11 лет и получило подозреваемого только после того, как к главе СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец убитой.

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