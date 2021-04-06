Донецк, , 17:49 — REGNUM Район села Васильевка под Ясиноватой (ДНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером 6 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел начался в 16:40 мск: украинские боевики стреляли со стороны населённого пункта Каменка из БМП-2, произведя 30 выстрелов. За сутки 6 апреля это был уже пятый обстрел ДНР со стороны ВСУ.

Добавим, что в Васильевке находится один из ключевых объектов системы водоснабжения Донбасса — насосная станция 1-го подъёма Южнодонбасского водовода. Она снабжает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения.

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