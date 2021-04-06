Владимир, , 17:48 — REGNUM Во Владимирской области контрактнику войсковой части 49 719−3, старшему лейтенанту вынесли приговор за превышение должностных полномочий. Об этом сообщил портал «Губерния-33» со ссылкой на военный следственный отдел СК РФ по Владимирскому гарнизону.

25 сентября 2020 года старший лейтенант применил физическое насилие к дежурному по столовой, потому что якобы был недоволен его работой.

Владимирский гарнизонный военный суд признал его виновным в превышении полномочий и назначил ему лишение свободы на три года условно с испытательным сроком на один год.