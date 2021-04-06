Ростов-на-Дону, , 17:45 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело, главным фигурантом которого стал директор концерна «Покровский» Андрей Коровайко. По делу также проходят его подчинённые.

Шестеро мужчин подозреваются в вымогательствах имущества, рейдерских захватах сельхозпредприятий, пишет телеграм-канал «Выстрел в голову». По некоторой информации, главный фигурант находится за пределами России, ещё двое — объявлены в розыск.

Также сообщается, что в офисах концерна прошли обыски.