Москва, , 17:46 — REGNUM Власти Москвы не планируют на постоянной основе переводить московские школы на удаленное обучение. Об этом 6 апреля заявил руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков на заседании профильной комиссии в Московской городской думы.

Во время мероприятия депутат законодательного собрания столицы Ольга Шарапова («Единая Россия») поинтересовалась, не задумываются ли городские власти над тем, чтобы сделать дистанционку постоянной формой обучения школьников.

На это парламентарий получила отрицательный ответ. Глава столичного департамента образования и науки отметил, что удаленка была вынужденной и временной мерой, которая не будет иметь постоянного характера.

«Таких планов нет», — заявил чиновник.

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