Сыктывкар, , 17:40 — REGNUM В Коми после гибели туристов под лавиной в национальном парке «Югыд Ва» возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском СУ СКР.

По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля, сошла лавина, снежный покров которой накрыл группу из трех туристов, передвигавшихся по местности на снегоходах. В результате 29-летний и 34-летний участники группы погибли от общего переохлаждения. 43-летний мужчина смог выбраться из-под снежного покрова самостоятельно.

«В рамках уголовного дела следственным путем будут проверены данные о причинах и обстоятельствах произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшие туристы прибыли в «Югыд Ва» из Пермского края. По данным СМИ, у них было разрешение на посещение парка и они были предупреждены о лавинной опасности.