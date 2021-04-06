6 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Украинский город Львов не станет обновлять подвижной состав автобусами, произведенными Минским автомобильным заводом, несмотря на то, что МАЗ выиграл тендер. Данная новость побудила жителей города вспомнить о судьбе Львовского автомобильного завода.

Оксана Переможенко, , 18:50 — REGNUM 6 апреля мэр города Львова Андрей Садовый сообщил, что вопреки тому, что белорусская компания МАЗ выиграла тендер, мэрия города Львова не станет покупать произведенные МАЗ автобусы, дабы не финансировать «режим». Об этом глава города написал на своей странице в социальной сети Facebook. Пост главы города вызвал оживленное комментирование.

Автобус ЛАЗ У Львовского оперного театра. 1965

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Часть горожан похвалили «мэра-хозяйственника», иные вспомнили о судьбе Львовского автобусного завода.

Людмила Л. напомнила, что во Львове был свой автобусный завод, который «развалили».

"О, это уже говорит о том, что надо защищать украинского производителя и давать возможность те же автобусы и трамваи делать на Украине, а не закупать хлам с Германии и из других стран списанные трамваи и автобусы. У нас был свой завод, производил автобусы, которыми пользовался весь бывший Союз, даже космонавтов на космодром возил наш львовский автобус, так зачем нужно было разваливать такое предприятие, а теперь прозрели, что надо украинского производителя поддерживать», — заметила Людмила Л.

В свою очередь, Ярослав М. задался вопросом, как отнесется к отказу закупать автобусы МАЗ Европейский банк, выделивший городу средства на обновление подвижного состава.

«А как к этому отнесется Европейский банк? Согласны они еще раз проводить тендер и выделять нам деньги? Есть ли гарантия, что новый тендер снова не выиграет МАЗ? А возможно, во времена пандемии когда в ОТ (общественном транспорте — О. П.) действуют ограничения, которые нередко не выполняются, нужно было согласиться на этот тендер и обеспечить город достаточным количеством ОТ. Нам действительно очень нужно больше транспорта, и вот теперь ждать неизвестно сколько лет новый подвижной состав», — написал Ярослав М.

«А где наши львовские автобусы? Где завод? Где люди, которые там работали?.. Все продали… А теперь покупают чужое?» — спросила Ируся Ируся.

Часть читателей, в свою очередь, отметили коррупционную составляющую в отказе закупать белорусские автобусы.

«Красиво сказано, заучит правильно… Странно только, что импортные производители могут дать цену, а местные столько откатов заложили, чтоб поиметь родную страну, что приходится такие громкие речи про любовь к родине говорить. Проблема не в тендере и не в МАЗах, а в тотальной коррупции», — написал Sergey V.

«А где же тогда прозрачность тендера? Согласен надо поддерживать нашего производителя, но если тендер честно выиграли белорусы, то получается, что это уже необъективно забирать у них заказ», — отметил Андрей Р.

«Я был лучшего мнения о Садовом… Невооруженным глазом видно, что по данному тендеру он не получит ни копейки! Поэтому занимается демагогией о патриотизме», — считает Игорь С.

«Правильно, но сначала нужно было убить ЛАЗ, а потом вещать про поддержку своего производителя», — резюмировал Игорь П.

Напомним, отношения Киева и Минска испортились после непризнания украинской стороной результатов выборов президента Белоруссии.