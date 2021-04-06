Москва, , 17:38 — REGNUM О досрочном прекращении полномочий члена общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович сообщили 6 апреля в пресс-службе Общественной палаты России.

Такое решение приняли сегодня, 6 апреля, члены Совета ОП РФ. Ранее вопрос о прекращении полномочий Литвинович Комиссия по безопасности и взаимодействию рассмотрела на внеочередном заседании.

«Представители ОНК (общественной наблюдательной комиссии — прим. ИА REGNUM) Москвы рассказали о том, что неоднократно получали обращения от граждан, юристов, а также органов власти по фактам нарушения Мариной Литвинович кодекса этики членов ОНК, ФЗ № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и регламента ОНК Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Со своей стороны Литвинович сообщила о результатах своей деятельности в составе ОНК, а именно о том, что она много раз посещала места принудительного содержания граждан, организовала оказание помощи осуждённым и обвиняемым. Литвинович сделала заявление и по поводу тех нарушений кодекса этики члена ОНК, «которые имели место, по мнению её коллег».