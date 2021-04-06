Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Очередной прототип межпланетного марсианского космического корабля Starship SN11 компании SpaceX взорвался из-за утечки метана в топливной системе. Об этом 6 апреля рассказал основатель компании Илон Маск в Twitter.

Отмечается, что сама ракета была в отличном состоянии, но во время испытаний произошла утечка CH 4 , что стало причиной возгорания второго двигателя. Из-за этого произошел взрыв метана в турбонасосе.

Маск уточнил, что компания работает над тем, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Напомним, что взрыв прототипа SN11 произошел 30 марта во время захода на посадку. Тогда специалисты SpaceX предположили, что взрыв мог быть вызван тем, что погода была туманной и не удалось выполнить вертикальную ориентацию прототипа.

Как сообщало ИА REGNUM, глава SpaceX Илон Маск планирует использовать корабли Starship для доставки спутников, экипажей и грузов на околоземные орбиты и Марс. Для запуска планируется использовать ракету-носитель Super Heavy.