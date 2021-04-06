Киев, , 17:37 — REGNUM Запрет на Украине оппозиционных партий, так же как и телеканалов, — это действия президента Владимира Зеленского, которые направлены на узурпацию государственной власти в стране, заявил в ходе митинга сегодня, 6 апреля, под зданием окружного административного суда народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

ИА REGNUM напоминает, что в суде сегодня рассматривают иск министерства юстиции Украины о запрете «Партии Шария». До этого СБУ заявила, что объявили о подозрении политическому деятелю и блогеру Анатолию Шарию по статьям «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Впоследствии его вызвали на допрос в качестве подозреваемого. После того, как Шарий не явился в СБУ, его объявили в розыск и намерены организовать экстрадицию.

Кузьмин отметил, что под здание суда пришли политики, оппозиционные депутаты Рады, для того, чтобы «отстоять справедливость в стране».«Мы не можем с этим смириться… Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является разграбление украинских богатств, разграбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Россией. По сути, действия украинской власти, террористические действия украинской власти по запрету политических партий и оппозиционных телеканалов — это наступление на права и свободы граждан», — заявил парламентарий.

По его словам, украинская власть своими действиями пытается уничтожить права всех граждан страны на свободное выражение взглядов, на свободную политическую поддержку близких по духу партий, на свободу в просмотре близких по духу телеканалов.

«Фактически украинская власть борется с украинским народом. Она объявила войну украинскому народу… Поэтому оппозиционные политики будут призывать украинцев не оставаться в стороне и противодействовать таким шагам и попыткам узурпировать всю полноту власти… Украинскому народу навязывает себя провластная партия «Слуга народа», навязывают себя марионетки режима Зеленского, оформленные в виде партийных проектов. Мы против этого, мы вышли высказать свой протест и поддержать «Партию Шария», поддержать телеканалы, закрытые властью», — резюмировал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что сегодняшнее заседание началось с того, что судья Окружного административного суда Киева Нана Векуа отказалась удовлетворить ходатайство об её отводе в деле о запрете партии.