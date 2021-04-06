Москва, 6 апреля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В московских школах может быть массово внедрена система видеонаблюдения. Об этом 6 апреля заявил руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков на заседании профильной комиссии в Московской городской думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Чиновник рассказал о таких перспективах, при этом подчеркнул, что нововведение реализуют исключительно с согласия родителей. Записи занятий будут сохраняться в архив, доступ к которому будут иметь родители учеников.

«Если все родители в классе согласятся с тем, что такое видеонаблюдение может быть организовано, оно действительно может быть организовано», — заявил Молотков.