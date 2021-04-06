Нижний Новгород, 6 апреля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Компания «КосмоКурс», планировавшая построить первый в России частный космодром на территории Нижегородской области, объявила о своем закрытии, пишет «В городе N» сегодня, 6 апреля.

(сс) tpsdave Байконур

По словам ее генерального директора Павла Пушкина, непреодолимым препятствием на пути развития космического туризма стали многочисленные бюрократические барьеры.

Руководству компании не удалось добиться от региональных властей согласования требований к проекту космодрома и получить от Министерства обороны документы, необходимые для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

Сотрудников компании, возможно, удастся трудоустроить в одну из организаций Роскосмоса, где они смогут заниматься разработкой перспективных аппаратов для полетов в космос.

Изначально инфраструктурный объект, с которого туристы смогут летать в верхние слои атмосферы, планировалось открыть в 2024 году, а испытания начать уже в 2022 году. Однако позже стало известно, что из-за долгих согласований к сроку успеть выполнить все работы не получится.

Напомним, первый частный космодром в России планировали построить в Нижегородской области к 2024 году. Предполагалось, что с него будут стартовать ракеты, которые могли бы отправлять до 700 космических туристов в суборбитальный полет на высоту около 200 км. Первые туры в ближний космос были запланированы на 2025 год.