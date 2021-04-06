Астрахань, , 17:32 — REGNUM Порывистым ветром, скорость которого доходит до 25 м/сек, унес по Волге паром с автомашинами и людьми, сообщает 6 апреля управление МЧС по Астраханской области.

Ветер оборвал трос и паром, на котором находятся 10 человек и девять автомобилей, унесло вниз по течению в Енотевском районе Астраханской области.

На данный момент паром удалось закрепить у берега, но сильный ветер пока не позволяет отбуксировать его к месту обычного расположения.

Кроме того, ветром сорвало крыши Черноярской районной больницы, Центра культуры и библиотечного обслуживания и школы в селе Черный яр. Пострадавших среди людей нет.

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