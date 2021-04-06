Бишкек, , 17:30 — REGNUM Большинство опрошенных жителей Киргизии признались, что не остаются дома при болезни и не воздерживаются от посещения семейных и других общественных мероприятий. Об этом говорится в проведенном специалистами киргизского минздрава совместно с Всемирной организацией здравоохранения исследовании по вопросам реагирования на коронавирус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По итогам исследования стало известно о том, что 55% населения Киргизии выражают твердую готовность или некоторое желание пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Также опрос показал, что только 52% киргизстанцев считают себя хорошо информированными о вакцинах от COVID-19. При этом 40% респондентов считают достоверность сведений о вакцинах в СМИ самым сложным аспектом.

Можно отметить снижение с 69% до 63% уровня информированности населения Киргизии о том, что нужно делать при подозрении на заражение коронавирусом. А доля тех, кто может найти необходимую информацию по этому вопросу, упала с 64% до 59%.

Что касается восприятия рисков, то здесь не наблюдается значительных изменений — с 42% до 45% выросла доля киргизстанцев, которые считают, что заражение маловероятно или не будет протекать в тяжелой форме.