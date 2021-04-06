Симферополь, , 17:25 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела о ДТП на трассе «Таврида» в Крыму летом 2020 года, обвиняемым по делу проходит индивидуальный предприниматель, сообщили 6 апреля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал оказание услуг по перевозке пассажиров на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter 315CDI. Для этого он нанял водителем 48-летнего жителя Нижнегорского района, однако официально его не оформил, тот отправился в рейс на основании устной договоренности.

«Днём 30 июля 2020 года микроавтобус выехал из Симферополя в Краснодарский край, а уже в 2 часа ночи 31 июля он возвращался обратно по Крымскому мосту, что было зафиксировано системой видеонаблюдения. Индивидуальный предприниматель достоверно знал, что водитель управлял транспортным средством на протяжении длительного времени без перерыва и отдыха. Несмотря на эти обстоятельства, он направил водителя в обратный рейс по маршруту «Краснодар-Севастополь», — уточнили в СК

Утром 31 июля на участке 167−168 км автодороги «Таврида» в районе с. Русаковка Белогорского района водитель, находясь в состоянии усталости, столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, двигавшемся в попутном направлении.

В результате аварии восемь пассажиров микроавтобуса и водитель погибли на месте происшествия, еще девять пассажиров получили травмы.

Сотрудниками управления по особо важным делам ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены прокурору, после подписания обвинительного заключения дело будет направлено в суд.