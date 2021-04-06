Москва, , 17:25 — REGNUM Вопросы безопасности на Ближнем Востоке обсудили секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и лидер народного ополчения Ирака Фалех аль-Файяд, сообщили 6 апреля пресс-служба аппарата Совета Безопасности.

Отмечается, что Патрушев и аль-Файяд также обсудили в ходе встречи в Москве «перспективы взаимодействия силовых ведомств России и Ирака».

Москва и Багдад подтвердили в ходе переговоров, что обе страны готовы к расширению контактов на уровне советов безопасности.

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