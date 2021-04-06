Брянск, , 17:28 — REGNUM Имена трёх лётчиков, сбитых в Брянской области в годы Великой Отечественной войны, установили поисковики из Дятьковского района. Также волонтёрам удалось разыскать родственников одного из героев.

Отряд брянского ДОСААФ «Честь и Родина» поднял останки героев почти 20 лет назад, тогда же состоялась церемония перезахоронения красноармейцев. Описание воздушного боя, в котором погибли два лётчика, удалось недавно отыскать в архиве Минобороны. Выяснилось, что в самолёте находились Алексей Бурбак и Фёдор Семчук, призванные из Украинской ССР.

Ещё одно восстановленное имя — Павел Антонов, чьих родственников ныне обнаружили в Рязанской области. Потомки собираются приехать в Дятьково на могилу предка, сообщает ГТРК «Брянск».