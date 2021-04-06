Астрахань, , 17:23 — REGNUM В Астрахани бывший инспектор ветеринарного и фитосанитарного надзора признана виновной в служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В контрольном ветеринарном пункте «Караузек» инспектор не осмотрела ввозимую на территорию Астраханской области рыбу и не проверила на достоверность документы на продукцию, после чего внесла в электронное ветеринарное свидетельство заведомо ложные сведения, разрешающие ввоз данной рыбы.

Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ и УМВД России по Астраханской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Бывшую сотрудницу оштрафовали на 25 тысяч рублей.