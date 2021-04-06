Москва, , 17:21 — REGNUM Европейские технические стандарты для проектирования зданий и сооружений гражданского назначения (Еврокоды) вскоре начнут использоваться при реализации проектов в России. Об этом 6 апреля заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе встречи с депутатами комитета Госдумы по собственности в рамках подготовки к отчету правительства.

«Перед нами поставлена задача обеспечить возможность реализации проектов, особенно промышленных проектов, высотных проектов на базе уже разработанных норм еврокода», — заявил Файзуллин.

«Мы совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, заключив соглашения соответствующие, сейчас отрабатываем пилотные проекты по еврокодам на территории РФ. Это тоже масштабная вообще задача, (чтобы) находить более короткие пути к реализации проектов на нашей территории», — указал он.